Muitos problemas por resolver até à normalidade

No Debate da Semana da TSF-Madeira, moderado por Leonel de Freitas, três comentadores alinharam várias ideias e a conclusão há muitos problemas a resolver e durante muito tempo, até que a economia regional volte ao ciclo normal pré-covid-19.

Um coisa é certa, e nisso os três comentadores residentes - Cristina Pedra, André Barreto e Paulo Pereira - concordam que a situação económica vai piorar e vai doer muito. É também certo que o Verão está perdido turisticamente, defendendo-se a necessidade de um plano estratégico para os próximos anos para aproveitar os milhões da Europa.

André Barreto referiu o desastre diplomático português, uma vez que a situação do vírus não permite abrir corredores turísticos para Portugal. Cristina Pedra reconhece que há um descontrolo pandémico em Portugal.

Tema em cima da mesa foi o dos testes. Os prós e contras, com o turista individual receptivo, mas os operadores turísticos nem por isso.

Paulo Pereira acredita que é inevitável que o vírus continuará a vir com a reabertura ao turismo, questionando como reagirão os residentes à entrada do vírus. E defende que mais vale dizer a verdade do que esconder. Vai ser difícil. Vai ser duro, mas não podemos viver num pára/arranca, frisa.

E mais, ao contrário do que disse a Ministra, acredita que o alívio do layoff não representa recuperação económica, mas a antecipação do fecho de muitas empresas.

André Barreto critica o Estado e diz que partiu-nos as pernas. As empresas têm que pagar todos os impostos, sem qualquer alívio.

Cristina Pedra questiona como se deve vender a Madeira lá fora e Paulo Pereira lembra que a Madeira depende do turismo e não se pode mudar de paradigma de um momento para o outro. Até lá, vai doer muito. A Madeira não tem capital nem escala, o que acaba por ser um problema agravado nestes momentos críticos.

Cristina Pedra, acredita que os milhões que vêm dos empréstimos e do fundo perdido da Europa, obrigam a que a Madeira precise de um plano estratégico para os próximos anos, por forma a potenciar outros produtos e serviços. Defende, por isso, que o Governo Regional deve definir plano e regras e a iniciativa privada deve assumir a liderança económica.

André Barreto abordou o tema da companhia aérea TAP e duvida que uma reunião com administradores não executivos tenha efeito junto do Presidente executivo. Daí que entenda que gostaria de ver os benefícios da reversão da maioria do capital do Estado na TAP.

Sobre o mesmo tema, André Barreto refere que com tantos aviões no chão a Madeira devia apostar numa terceira companhia para a ligação Funchal-Lisboa/Porto.

Paulo Pereira não vê outra solução: Vamos todos apertar o cinto e sentir a pobreza.

Por fim, sobre o tema Centeno no Banco de Portugal, André Barreto e Paulo Pereira reprovam, Cristina Pedra aprova.

Para ouvir todo o debate que está no Youtube do DIÁRIO e anexa a esta peça.