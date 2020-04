Mais de 350 kg de produtos alimentares e de higiene foram entregues, esta semana, aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, na Madeira, pela Missão Continente que tem respondido a vários pedidos de apoio desde a chegada do novo coronavírus a Portugal, com especial incidência para os profissionais de saúde e forças de segurança que continuam na linha da frente a lutar contra a Covid-19.

Massa, arroz, sumos, leite, iogurtes, cereais, café e água, além de produtos de higiene como gel de banho e champô, estão entre os mais de 200 artigos entregues a esta corporação de Bombeiros, através da loja Continente Modelo de Câmara de Lobos.

A Missão Continente já respondeu a vários pedidos de apoio, distribuindo milhares de bens alimentares, de higiene e EPIs (equipamentos de protecção individual) por dezenas de entidades em que se incluem hospitais, autarquias e instituições de solidariedade, com o objectivo de ajudar os mais e os que lutam contra a doença.

Nesta fase de emergência nacional, a Missão Continente assegura que continuará a dar resposta aos pedidos de apoio que surjam. Apesar da situação excepcional que o país vive, a Missão Continente mantém as habituais doações diárias de excedentes das suas lojas a mais de 1.000 instituições de solidariedade social e apoio a animais, de norte a sul do território continental e arquipélagos, contribuindo para minimizar as necessidades de cada instituição.

Em 2019, a Missão Continente doou um total de 12,3 milhões em excedentes alimentares, dos quais 8,5 milhões foram entregues a 1.013 instituições de solidariedade social e de apoio a animais espalhadas pelo país e os restantes distribuídos internamente nas áreas sociais das lojas e entrepostos.