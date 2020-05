Misericórdia reclama 20 anos de rendas à Câmara do Funchal

Santa Casa exige 20 anos de rendas à Câmara do Funchal. A notícia surge em manchete na edição impressa desta sexta-feira. Na origem da contenda estão os terrenos ocupados pelo antigo Bairro da Ribeira de João Gomes, actualmente transformados em hortas urbanas. A acção da Misericórdia contra o município tem um valor superior a meio milhão de euros.

A foto em destaque mostra a Casa da Liga Portuguesa Contra o Cancro, à entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com o título: Serviço de oncologia vai participar em ensaios clínicos. Grupo de trabalho inicia funções na segunda-feira com o objectivo de lançar uma estrutura que permita a participação dos doentes em estudos de âmbito nacional e internacional, com acesso a técnicas e a fármacos inovadores.

No outro lado da cidade, na Fundoa, uma operação clandestina acelerou o colapso de uma capela do século XVII. Trata-se da obra da Tecnovia que foi embargada pela Câmara do Funchal.

Ainda no domínio da construção civil, o pêndulo da nossa rubrica Lista de Espera marca sete meses desde que deu entrada o pedido de criação da comissão parlamentar de inquérito à extracção de inertes. Até hoje, ainda nenhuma entidade pública foi ouvida.

Quem quer ser ouvido pela Câmara do Funchal é o PSD que propõe um fundo de 3,7 milhões de euros para o comércio local. O objectivo é ajudar os empresários a reerguer o negócio neste período pós-pandemia.

É que a situação de calamidade foi prolongada até 30 de Junho e o Governo Regional já lançou uma nova linha de apoio no valor de 2,5 milhões de euros.

Estas são algumas das notícias que pode ler em exclusivo e na íntegra na edição impressa desta sexta-feira.

Bom fim-de-semana!