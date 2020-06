Miguel Tristão Teixeira pediu demissão da direcção nacional do CHEGA

No passado dia 7 de Junho, Miguel Tristão Teixeira pediu a demissão da direcção nacional do CHEGA. Em causa está o facto de o partido ter votado a favor da “suspensão do art,16 e 40 da Lei das Finanças Regionais”.

“Tal votação foi contra a minha indicação, por conseguinte, contra as minhas orientações no sentido de voto. A autonomia do partido na Região não foi salvaguardada, apesar de estar demissionário da direcção regional, ainda não fui substituído”, disse através de um comunicado de imprensa.

De acordo Miguel Tristão Teixeira, a suspensão da Lei das Finanças locais “iria certamente provocar a queda do Governo Regional da Madeira ou obrigar a redução da estrutura” do executivo.

“Fico assim livre também da obrigação de respeitar uma directriz tomada no último conselho nacional, do passado dia 30, que não permite que a direcção nacional e seus membros apoiem qualquer candidatura, pois pretendo apoiar um candidato a uma distrital”, concluiu.