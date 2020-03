Miguel Silva Gouveia sugere a Marcelo celebrações do Dia de Portugal em 2021 no Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, reagiu oficialmente à decisão do Presidente da República, noticiada ontem pelo DIÁRIO, em cancelar as comemorações deste ano do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas que decorreriam, em Junho, na cidade do Funchal.

Em missiva enviada a Marcelo Rebelo de Sousa, Miguel Silva Gouveia sublinha que dadas as circunstâncias, “é com total compreensão e solidariedade que recebemos a decisão do Sr. Presidente da República, cabendo-me afirmar a determinação da Câmara Municipal do Funchal em fazer tudo o que estiver ao seu alcance no sentido de salvaguardar a saúde pública, manter em funcionamento os serviços essenciais e promover o bem-estar económico e social da nossa população”, refere o autarca do Funchal, manifestando ainda “total disponibilidade do Município” para, logo que existam condições, “comemorarmos nesta nobre e leal cidade, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”, data que celebraria, em simultaneamente “a nossa vitória colectiva sobre a epidemia”.

Miguel Silva Gouveia diz que “será uma honra” se tal vier a acontecer, esperando que seja” no próximo ano”.