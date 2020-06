Miguel Silva Gouveia reuniu com Presidente do Serviço Regional de Protecção Civil no âmbito do POCIF 2020

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, reuniu hoje com o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, José Dias, de modo a abordar a articulação entre as estruturas regional e municipal de Protecção Civil, no âmbito do Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais - POCIF-RAM 2020.

Miguel Silva Gouveia, que tem o pelouro da Protecção Civil Municipal, manifestou “o total empenho do Funchal no sentido de promover o reforço da articulação entre as estruturas Regional e Municipal de Protecção Civil”, reiterando que “o município está disponível, como sempre, para tudo aquilo que for necessário e estiver ao seu alcance, no sentido de garantirmos uma capacidade de resposta conjunta de excelência e um Verão com a segurança que todos desejamos”.

O encontro serviu, igualmente, para ultrapassar algumas questões que estavam pendentes, relativas aos processos de revisão do Plano Municipal de Emergência e, ainda, do Plano de Emergência Externo da Unidade Autónoma de Gás Natural, tendo sido considerado bastante proveitoso por ambas as partes.