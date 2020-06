Miguel Silva Gouveia recorda que comemorações do 10 de Junho em 2021 serão no Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, participou, esta manhã, na cerimónia solene de comemoração na Região do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se assinala hoje, dia 10 de Junho.

As comemorações oficiais do Dia de Portugal, estavam previstas para acontecer este ano no Funchal, e junto das comunidades portuguesas na África do Sul, mas devido à pandemia de COVID-19, foram canceladas pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

Na sequência da disponibilidade imediata manifestada pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em missiva enviada a Marcelo Rebelo de Sousa, no passado mês de março, o Presidente da República já indicou que o Funchal receberá as comemorações em 2021. Miguel Silva Gouveia referiu que “para o ano teremos no Funchal aquela que se espera ser uma celebração não só da portugalidade da nossa língua e da nossa identidade, mas também a certeza que, passado um ano, conseguimos ultrapassar esta adversidade, comemorando igualmente a vitória sobre a pandemia, a vitória da saúde pública, e a nossa perseverança enquanto povo e sociedade”.

O edil depositou, em nome do Município, um arranjo de flores junto do Monumento ao Emigrante Madeirense, homenageando, desta forma sentida, toda a Diáspora madeirense espalhada pelo Mundo, endereçando “um abraço a todas as comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo, que mantêm bem viva a chama da nossa insularidade, a nossa cultura, sendo reconhecidos pela lealdade, respeito e responsabilidade, algo que caracteriza o povo português onde quer que ele esteja, e hoje, mesmo longe da nossa ilha, estão bem presentes no nosso pensamento e na nossa memória”.

O autarca participou ainda na sessão oficial que decorreu no Palácio de São Lourenço.