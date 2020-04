Miguel Gouveia discorda da redução ou eliminação do IMI

O presidente da Câmara Municipal do Funchal discorda de Luís Miguel de Sousa na proposta de suspensão do IMI, durante dois ou três anos, para garantir maior liquidiez às famílias. O empresário, presidente do Grupo Sousa lembra que o IMI representa, para cada família, um dos salários dos seus membros.

Miguel Silva Gouveia discorda do corte radical das receitas fiscais, sobretudo este imposto que é a principal receita da câmara.

“Não podemos cair na vertigem de retirar os recursos todos “, afirma o autarca que, perante a crise económica e social que é previsível, não concorda que “caminhemos para uma sociedade em que o Estado não tenha capacidade de intervenção”.

O presidente da CMF também sublinha que a autarquia já reduziu o IMI e tem uma política de redução de taxas.