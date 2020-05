O presidente madeirense enalteceu, hoje, o mérito e a dedicação de todos os profissionais de Saúde da RAM, informa o Governo Regional através da sua página oficial no Facebook.

O presidente do Governo Regional visitou hoje, acompanhado pelo secretário da Saúde, Pedro Ramos, os espaços criados no Hospital Dr. Nélio Mendonça para acolher e tratar suspeitos e doentes com COVID-19.

Na oportunidade, “Miguel Albuquerque fez questão de agradecer profusamente e de enaltecer o profissionalismo e a dedicação de todos os profissionais do SESARAM, com particular enfoque nos que estão na linha da frente do combate, mas não só”, salienta o executivo nas redes sociais.

Diz o Governo que “o governante disse que o profissionalismo, a qualidade do serviço e a dedicação demonstradas não foram para ele surpresa, por acontecerem comummente, tanto no dia-a-dia, como em emergências. Mas, reforçou que é bom atestar essas caraterísticas e saber que a Madeira está bem preparada para acudir em situações de calamidade e de grande risco para a Saúde Pública”.

“É, para mim, um orgulho, uma honra, presidir a uma Região com tão bons profissionais de saúde. Agradeço, imenso, em meu nome e do meu Governo, e também de todos os madeirenses e porto-santenses o excelente serviço que tem sido prestado à Região”, adiantou.

Miguel Albuquerque começou, hoje, por visitar o Laboratório do Serviço de Patologia Clínica, que tem tido um papel preponderante na resposta à pandemia. Inicialmente o laboratório realizava 50 testes COVID-19 em média por dia. Rapidamente passou para 150 por dia... E no último mês o número médio de amostras processadas ultrapassa as 350/ dia. A estrutura, recorda o Governo, funciona durante 24 horas.

Depois, o governante deslocou-se à área da Consulta Externa, ao espaço que foi preparado para receber os suspeitos de COVID-19. Tem capacidade para 33 doentes.

A terceira etapa foi a Unidade de Internamento Polivalente covid-19, no terceiro piso. Trata-se de um novo espaço do Hospital Dr. Nélio Mendonça reservado para a covid-19, com capacidade para 31 doentes do coronavírus.

Outra área visitada foi a da Cirurgia de Ambulatório, que tem duas salas reservadas especificamente para realização de cirurgias a doentes covid-19, uma delas para a área da obstetrícia.