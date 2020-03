Miguel Albuquerque participou na reunião do Conselho de Estado

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participou, durante esta manhã, via teleconferência, na reunião do Conselho de Estado, presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontrava no Palácio de Belém e que foi marcado para debater a proclamação de um eventual Estado de Emergência.

Miguel Albuquerque participou, à semelhança de todos os outros membros do Conselho de Estado, na reunião através de sistema de vídeo em directo, no seu caso a partir da Quinta Vigia.

Como é do conhecimento público, o Presidente da República fará declaração à Nação, hoje à noite, onde falará sobre o que foi decidido neste Conselho de Estado.