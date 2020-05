Meteorologista explica inversões da temperatura do ar em altitude

Depois de três dias consecutivos com o Funchal a registar as temperaturas máximas mais elevadas desta vaga de tempo quente e seco que tem assolado a Região, esta terça-feira os valores extremos mais altos da temperatura do ar fizeram-se sentir em cotas mais elevadas, nomeadamente na Quinta Grande e no Santo da Serra (28,1ºC).

Em linha com o calor que ainda no período da manhã ‘abafou’ a Quinta Grande e o Santo da Serra, todas as outras estações meteorológicas localizadas em cotas acima dos 500 metros registaram hoje temperaturas do ar particularmente significativas: Monte (26,1ºC), Prazeres (25,7ºC), Ponta do Pargo (25,4ºC), Achadas da Cruz/Lombo da Terça (25,2ºC), Bica da Cana (24,3ºC) e Pico do Areeiro (23,0ºC).

Nada de anormal, embora só ocorra ocasionalmente, conforme explica o delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior.

“Em regra a temperatura do ar diminui em altitude e da nossa experiência mais comum, sabemos que quando vamos do Funchal para o Areeiro, temos de levar uma camisola. Se não levarmos, estamos sujeitos a sermos surpreendidos por valores tão baixos que nem nos atrevemos a sair do carro para a rua”, refere em jeito de introdução.

Mas como em tudo, ou quase, a excepção faz a regra. Dito de outra forma, o meteorologista assinala que “nem sempre é assim. Em determinadas situações meteorológicas, associadas a anticiclones quentes, os maiores valores são registados no Areeiro, ou em níveis mais altos”, começa por explicar. Adianta que “estas situações devem-se a fenómenos de subsidência do ar (ou correntes de ar descendente), que provocam a compressão adiabática do ar em níveis mais baixos e que dão inversões da temperatura do ar em altitude i.e., em determinados níveis da atmosfera, a temperatura do ar em vez de diminuir em altitude, aumenta. A estas inversões estão também associadas grandes variações da humidade relativa do ar, nos níveis mais quentes, a humidade relativa do ar é mais baixa. Na Madeira, muitas vezes, é inferior a 20 % no Areeiro, ou nas zonas de maior altitude”, sublinha.

Sobre a situação ocorrida hoje, a avaliação do perfil da temperatura do ar obtido cerca das 11:30 demonstrou, segundo Victor Prior, que “durante manhã esta inversão encontrava-se a cerca de 500 metros de altitude e estendia-se até cerca de 1000 metros”, concretizou.