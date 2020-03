“Medidas nunca serão suficientes mas é melhor que nada”

As medidas tomadas na noite de domingo pelo Governo Regional, no que se refere aos apoios as empresas regionais bem como às famílias madeirenses, foram motivos de algumas reacções por parte das várias mesas que integram a Associação Comercial e Industrial do Funchal.

No caso do comércio, as medidas são as possíveis mas nunca serão suficientes. “Sabemos que essas medidas, nunca serão suficientes neste cenário que estamos todos a viver. Mas na verdade sempre é melhor do que nada”, admitiu ao DIÁRIO, Danilo Melim, um dos representantes da mesa do sector do comércio.

“O que está em causa é sabermos quando e como irá parar esta pandemia, e até lá teremos que viver, ou sobreviver com aquilo que são os apoios de agora e para os próximos dois, três meses.”

Para este representante da mesa do comércio lojista, E responsável pela empresa J.C. Melim, Ldª., outra preocupação se coloca: “Para já teremos estes apoios, mas depois há que ver para quando teremos a economia normalizada. Até lá haverá ainda um longo caminho a percorrer e aí será necessário analisar o que será preciso em termos de apoios, que como disse, nunca serão suficientes. Aí será necessário adaptar os apoios ao momento que será vivido”, concluiu Danilo Melim.