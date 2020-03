“Medidas de apoio do Governo não chegam a todos os trabalhadores”

Apesar das medidas de apoio apresentadas pelo Governo Regional na noite do passado domingo, serem positivas para as famílias bem como para as pequenas e médias empresas, a União dos Sindicatos da Madeira (USAM) admite que em relação às empresas, algumas deles possam aproveitar tais apoios mas esquecendo dos seus trabalhadores.

“Sabemos que actualmente existem entidades patronais que estão aproveitar toda esta situação para despedir alguns funcionários. E esta situação é que o Governo terá que intervir desde logo”, começou por adiantar o dirigente da USAM, Pedro Carvalho ao DIÁRIO.

“É verdade que estes apoios serão importantes no que toca às famílias e as pequenas empresas, mas há que estar alerta de algumas grandes empresas, que poderão aproveitar esses apoios sem olhar para os seus trabalhadores, que estando de quarentena, ou não, são activos importantes no dia-a-dia destas empresas.”