O MDM-Madeira - Movimento Democrático de Mulheres - realizou ontem, no Teatro Municipal Baltazar Dias, uma conferência debate com o tema ‘Quem ama não agride’, no contexto da violência do namoro.

As oradoras, Sílvia Vasconcelos e Ana Paula Abreu, abordaram este fenómeno crescente e cada vez mais precoce entre os jovens, com difícil e longa resolução à vista. As famílias, as escolas e a comunidade em geral têm responsabilidade na sensibilização e educação dos nossos jovens para a não-violência.

Defendem que no contexto escolar, esta matéria deveria ser integrada nos programas curriculares em todos os ciclos de ensino. “Se é verdade que muitos dos nossos jovens já têm consciência desta problemática e até já identificam sinais de abuso e violência no contexto do namoro, a verdade é que muitos ainda acham que o ciúme é a uma prova de amor e que as mulheres e homens não têm que ter direitos iguais”, salienta Silvia Vasconcelos, coordenadora regional do MDM-Madeira, abordando as conclusões de um estudo realizado entre 2017-2020 que constata que em mais de três mil estudantes universitários portugueses, 53% admitiu ter sido agredido ou abusado e 35% admitiu já ter agredido.

O MDM continuará a debater-se pela criação de uma rede de escolas livres de violência e por uma sociedade em que por fim “seja igual dizer meu homem ou dizer minha mulher”. Porque a igualdade é a suprema justiça. “A igualdade não gera violência”.