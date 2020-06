Matrículas no Liceu de 6 a 10 de Julho

Decorrem de 6 a 10 de Julho as matrículas para os alunos que pretendam, no próximo ano lectivo de 2020-2021, iniciar os seus estudos no Ensino Secundário na Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal.

“Assente no pilar da tradição, o ‘Liceu’, que tem formado várias gerações ao longo de mais de 180 anos de existência, é uma escola de referência que visa práticas inovadoras, no sentido de garantir uma educação e um ensino de excelência para todos. Por isso, a sua oferta de ensino continua a ser diversificada com o objectivo de responder aos anseios dos estudantes que iniciam a sua vida escolar no ensino secundário”, enaltece uma nota da direcção.

O processo de matrículas do 10.º ano para os cursos Científico-Humanísticos está agendado para entre as 13 e as 18 horas, sendo que as matrículas fazem-se por ordem alfabética tendo por base a orientação que a seguir se reproduz: dia 6 de Julho, letras de A a D; dia 7 de Julho, letras de E a J; dia 8 de Julho, letras de K a M; dia 9 de Julho, letras de K a Z; dia 10 de Julho, todos os alunos que não puderam efectuar a sua matrícula no calendário anterior.

Na sala de conferências, terá lugar o aconselhamento, orientação e matrícula, bem como a entrega dos documentos da Acção Social Escolar (A.S.E).

No pátio coberto da escola, será feito o preenchimento dos documentos para a Candidatura à A.S.E e o pedido de Passe Escolar.

A entrada na Escola far-se-á pela rua do Arcipreste (portão em frente aos CTT) e, havendo disponibilidade, será permitido o estacionamento de veículos no parque da escola.

O conselho executivo da Escola informa ainda que tem já uma previsão do número de turmas para o próximo ano lectivo. A saber: 16 turmas de Ciências e Tecnologias, 9 turmas de Línguas e Humanidades, 3 turmas Socioeconómicas e 1 de Artes Visuais.

Os estudantes deverão apresentar os documentos necessários para a matrícula: 2 fotografias, Cartão de Cidadão (apenas para verificação), Registo Biográfico de 9º ano de escolaridade, Boletim de Vacinas actualizado (apenas para verificação) e Documento ‘Autorizações e Consentimentos’ devidamente preenchido e assinado (disponível no site da escola).