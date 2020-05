Mais um dia sem casos positivos de covid-19 na Região

A Região voltou a não registar casos de positivos de covid-19, nas últimas 24 horas, acaba de informar o IASaúde, através do habitual boletim epidemiológico. “Mantém-se o total cumulativo de 90 casos positivos identificados na RAM, dos quais 59 são casos recuperados e 31 casos de infeção ativos. Os doentes mantêm seguimento pelas autoridades de saúde, sem necessidade de cuidados hospitalares“, refere também o comunicado do IASaúde. Na segunda-feira, não se registaram casos suspeitos para Covid-19 na Região.

“Foram notificados até à data 1540 casos suspeitos de COVID-19, dos quais, 1450 não se confirmaram”, acrescenta a mesma nota. Durante o dia 18 de maio, foram realizados 58 testes à Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, “a doentes internados ou sujeitos a procedimentos de diagnóstico ou terapêutica, 49 com resultados negativos e 9 aguardam resultados. Neste grupo, as amostras processadas totalizam 1877”.

Também na segunda-feira, foram “efetuadas 150 colheitas de amostras a Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e ajudantes domiciliárias, todas tiveram resultado negativo”. As amostras processadas até ao momento no contexto destas respostas sociais ascendem a 2907, acrescenta o IASaúde.

“Em unidades hoteleiras foram efetuados ontem 71 testes, todos com resultados negativos”, lê-se no comunicado desta terça-feira, acrescentando que “o total de testes realizados neste contexto a pessoas que finalizavam o período de confinamento determinado pelas autoridades ascende a 735”.

368 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 275 pessoas em vigilância ativa e 93 em autovigilância.

“No que respeita ao total de testes à Covid-19 realizados na Região, “foram processadas até à data 8131 amostras no Laboratório do SESARAM”. “O número de utentes alvo de teste à Covid-19 na RAM é 7276”, conclui o comunicado do IASaúde.