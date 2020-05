Mais três recuperam da covid-19 e mais um dia sem novos casos

A Madeira apresenta mais um dia sem novos casos de covid-19 confirmados, permanecendo nos 90, destacando-se no boletim diário do IASAÚDE sobre a situação da pandemia na Região Autónoma, mais três pessoas recuperadas, todas do foco em Câmara de Lobos, totalizando já 76 casos recuperados e 14 ainda com o vírus no sistema, mas sem necessidade de hospitalização.

Doze pessoas em Câmara de Lobos, uma no Funchal e outra na Ponta do Sol continuam a ser as pessoas que, na Madeira, deram positivo para o novo coronavírus, região que há 25 dias não conta com casos positivos confirmados desde o primeiro a 16 de Março.

Não há ninguém a aguardar teste laboratorial, mas há 329 contactos em vigilância activa e outros 140 contactos em vigilância passiva.

O DIÁRIO procede também hoje à correcção do número de dias consecutivos e completos sem novos casos de infecção por Covid-19 na Madeira, já que os indicadores avançados desde o dia 22 de Maio apresentavam sempre um dia a mais.

Uma informação incorrecta que resulta dos dados imprecisos transmitidos pelo próprio secretário da Saúde nas últimas duas conferências de imprensa de balanço semanal.

Conforme se pode depreender do boletim do IASAÚDE, os últimos casos de infecção na Madeira reportam-se a 5 de Maio, logo ontem (dia a que se referem os dados divulgados hoje) foi o 25.º dia consecutivo sem casos.