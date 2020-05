Mais Porto Santo reclama ‘paternidade’ da proposta de Subsídio Social de Mobilidade inter-ilhas

Numa nota remetida às redacções, o Movimento Mais Porto Santo congratula-se com a aprovação, na Assembleia Legislativa Regional, do projecto de resolução do PS que recomenda ao Governo Regional a atribuição do Subsídio Social de Mobilidade nas deslocações entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo durante todo o ano, mas refere já tinha defendido a ideia em 2018.

“Recorde-se que o Governo Regional apresentou em Fevereiro de 2016 a concretização de um subsídio de mobilidade entre as ilhas da Madeira e o Porto Santo, ao longo de nove meses – entre Outubro e Junho – com um apoio de 25 euros aos residentes da Madeira como forma de esbater a sazonalidade e incentivar a economia do Porto Santo. O Movimentos Mais Porto Santo foi dos mais inconformados, desde o início da implementação do subsídio, por o executivo ter deixado de fora os três meses de verão (Julho, Agosto e Setembro)”, alega o vereador José António Castro.

“A 21 de Junho de 2018, já lá vão quase dois anos, conforme se pode constatar por notícias publicadas então, mesmo antes da actual Assembleia Regional ter sido instalada e de se saber que Miguel Brito seria o deputado do PS pela ilha dourada, o movimento Mais Porto Santo veio a público desafiar o Governo Regional a ‘estender o Subsídio Social de Mobilidade entre as ilhas aos três meses de Verão, como forma de equilibrar a balança e não prejudicar a economia da Ilha Dourada durante este período’”, reforça.

Face ao exposto, “é com bons olhos que o Movimento Mais Porto Santo vê a sua ideia aprovada na Assembleia Regional”, conclui José António Castro.