Mais Porto Santo defende presença do município na Assembleia-Geral da ARM em Junho

Numa nota dirigida à imprensa, esta quarta-feira, dia 3 de Junho, o Mais Porto Santo explicou porque votou contra a saída do vice-presidente da Câmara, Pedro Freitas, como representante do município para a Assembleia Geral da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., na reunião de Câmara de ontem.

O vereador do Mais Porto Santo, José António Castro, refere que, “sem prejuízo de concordar com os fundamentos aduzidos e com a notificação à ARM -- para que apresente uma solução equitativa no tocante à recolha de lixo e à reposição de pavimentos e passeios onde efectuaram infra-estruturas ou melhorias, sob pena de, não sendo possível a resolução do diferendo, o Município do Porto Santo recorrer à Arbitragem --- “não concorda que o município do Porto Santo não compareça na Assembleia-Geral da ARM- Águas e Resíduos da Madeira, S.A, aprazada para, as 15h30, do dia 16 de Junho de 2020”.

José António Castro recorda que “o município do Porto Santo aderiu à ARM a 4 de Março de 2011, pela mão do então presidente da Câmara, Roberto Silva, da mesma cor política do actual presidente, não tendo, na altura, pedido à oposição para aderir”, pelo que “não faz sentido agora vincular a oposição quando quer sair”.

Por outro lado, vinca que “a gestão da água e resíduos é estruturante para o município do Porto Santo, pelo que o mesmo não pode deixar de estar presente em nenhum dos fóruns onde tais matérias são debatidas”.

Mais entende que, dado que a referida assembleia-geral versa sobre a aplicação de resultados do exercício de 2029, “o município do Porto Santo pode e deve ter uma palavra a dizer” relativamente ao assunto, bem como sobre outro assuntos de suma importância como sejam os investimentos, orçamento e plano de actividades da ARM para o quinquénio 2020 a 2024.

Na mesma nota o congratula-se igualmente pela votação, por unanimidade, da sua proposta de voto de louvor pelo surgimento da Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo (AICTPS) “pelo contributo que irá dar para o desenvolvimento da ilha e das suas actividades económicas, salvaguardando os interesses das empresas porto-santenses”.