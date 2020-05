“Mais do que discutir nomes neste dia, importa que as pessoas do nosso concelho se sintam ouvidas e apoiadas nas suas necessidades, assim como também confiantes num futuro que implica grande responsabilidade, determinação e capacidade transformadora”. Uma visão partilhada, hoje, pelo PSD Santana, no dia em que o Município celebra o seu 185.º aniversário, uma data que deve servir, acima de tudo, para “homenagear os cidadãos do concelho e reflectir acerca de novas ideias para o futuro, ideias essas que podem ir muito mais além do que têm ido, a favor da nossa população”.

Para o PSD, o potencial que Santana apresenta, na actualidade, “exige outra visão e uma estratégia clara que, reforçando o investimento e a capacidade de gerar emprego no concelho, seja simultaneamente mais atenta aos jovens, dando-lhes novas oportunidades e mais interventiva junto da população idosa, que mais do que nunca obriga a novas respostas sociais”.

Defendem, por isso, um “novo modelo de desenvolvimento que, assente no turismo, preserve e rentabilize os seus recursos naturais, assim como precisa de uma aposta decisiva na criação de novas oportunidades de negócio que dinamizem a economia local e que fixem as populações”, ao mesmo tempo que “precisa de políticas sociais activas e coordenadas com as já existentes, como forma de abranger todos quantos necessitam de apoio e de aproveitar os recursos disponíveis para o investimento que é ainda necessário fazer em todas as seis freguesias do concelho”.

Os sociais-democratas querem um novo modelo de desenvolvimento que “exige liderança, mas, também, capacidade de olhar para o concelho como um todo, encontrando novas respostas em conformidade com as necessidades que, sendo distintas de freguesia para freguesia, obrigam a uma atenção especial, ainda mais redobrada perante a crise que a Região enfrenta decorrente da pandemia”, sublinham, recordando que a “maior homenagem” que se pode prestar à história do concelho de Santana é “saber preservá-la para o futuro, empenhados num percurso que seja bem melhor e mais solidário para quem aqui vive e muito mais atractivo para quem dele queira vir a fazer parte”, concluem.