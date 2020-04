Mais de 18 mil pessoas isoladas durante 15 dias

A cerca sanitária aplicada à freguesia de Câmara de Lobos deverá colocar em isolamento obrigatório, sem possibilidade de circular e sair dos limites da mesma mais de 18 mil pessoas, de acordo com os dados dos Censos 2011, que estarão naturalmente desactualizados.

Assim, de acordo com a determinação do Governo Regional anunciada esta tarde por causa do alto risco de contágio por covid-19 na comunidade e na Região, “é interdita a circulação e permanência de pessoas na via pública” na ‘freguesia-mãe’ e central do Concelho de Câmara de Lobos, excepto para deslocações necessárias e urgentes.

Entre as excepções contam-se a “venda e aquisição de bens alimentares e farmacêuticos; o acesso a unidades de cuidados de saúde; o acesso ao local de trabalho, situado na freguesia de Câmara de Lobos; a assistência a cuidado de idosos, menores, dependentes e pessoas especialmente vulneráveis”, frisa a resolução do Governo.

Ficarão encerrados por imposição, a partir da meia-noite de hoje, “todos os serviços públicos, nacionais, regionais ou municipais, excepto centros de saúde, forças de segurança, serviços de socorro, comunicações e abastecimento de água e energia, finanças e Câmara Municipal” e ainda “estabelecimentos comerciais, excepto os do sector alimentar, farmácias, bancos, postos de abastecimento de combustíveis e outros que venham a ser especificados em resolução de Conselho de Governo”, garante.

Refira-se ainda que “enquanto decorrer a Cerca Sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, estão interditadas as deslocações por via rodoviária de e para a freguesia, excepto as deslocações de profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e serviços de socorro; de regresso ao local de residência habitual; para abastecimento do comércio alimentar e farmacêutico, de combustíveis e de outros bens essenciais; e justificadas por razões de urgência, devidamente fundamentada”.