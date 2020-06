Mais de 12 casamentos entre pessoas do mesmo sexo por ano

Pessoas do mesmo sexo já celebraram 123 casamentos é o título que faz a manchete na edição de hoje do seu DIÁRIO. No texto que acompanha a primeira página referimos que “10 anos depois da entrada em vigor da lei, os enlaces entre pessoas do mesmo sexo correspondem a 1,36% de todos os casamentos oficializados nas conservatórias da Região. Mário e Renato foram, em Setembro de 2010, um dos primeiros casais a fazê-lo. Hoje sentem que ajudaram a abrir caminho, para que outros gays casassem”. A ler com atenção nas páginas 2 e 3.

Uma Prova viva de superação. É assim que intitulamos a foto de destaque da primeira página. “Hoje celebra-se o Dia Internacional da Fenilcetonúria ou PKU, uma doença hereditária do metabolismo que afecta 1 em cada 10 mil nascimentos em Portugal. Ivan Correia é um dos casos diagnosticados há mais tempo na Madeira, mas a doença não o impediu de ter uma vida normal e até dedicada ao desporto de alta competição”, resumimos, numa história de valor acrescentado a ler nas páginas 6 e 7.

“A imagem das ilhas perdidas no meio do Atlântico é do passado” é o título da entrevista a “José Magalhães, deputado que comentou a 1.ª edição do Estatuto Político-Administrativo da Região, marca presença na sessão de reedição que tem lugar amanhã, numa iniciativa do DIÁRIO e da ALM”. Saiba mais na página 23.

Outras duas notícias merecem destaque de primeira. Grelha de Verão da RTP-M com 10 programas, a ler na página 29; e Metade das empresas sedeadas em Parques Empresariais aderiu à ‘Investe RAM’ a ler na página 5.

