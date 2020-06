Mais de 100 milhões de euros em reformas

101 milhões em reformas. Esta é a notícia em destaque na edição desta terça-feira. O número de pensionistas em Abril aumentou face ao mesmo período do ano passado. No total, foram atribuídas 66.517 pensões.

De dinheiro se faz também as contas das relações entre a República e a Madeira que precisa de recorrer à banca para socorrer a economia. Falta de aval do Estado põe Região a pagar o dobro. Esta é a factura do empréstimo de 300 milhões de euros que pode comportar uma taxa de 2%. É “muito dinheiro”, diz o Vice-presidente do Governo regional. O Orçamento Suplementar deverá ser aprovado até ao fim de Agosto.

Muito mais tem feito o laboratório do serviço do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que foi obrigado a adaptar-se à Covid-19: Faz agora num dia o que fazia em cinco meses: 750 testes por 24 horas.

A pandemia está a dar um ‘pé de guerra’ entre um grupo de universitários madeirenses e a faculdade de Medicina do Porto que lhe impede de poderem realizar os exames na Madeira.

Nas praias, “muitas bandeiras azuis não vão ser içadas”. O alerta é de Carlos Morais, nadador-salvador profissional, que antevê estâncias balneares recomendadas sem a vigilância obrigatória.