Maioria para o PSD-Madeira atribuída ao trabalho do Governo durante a pandemia

Miguel Albuquerque considera que a sondagem do Jornal Económico, que coloca o PSD-M à beira da maioria absoluta, é um dos resultados do trabalho feito pelo Governo Regional, com destaque para o período de pandemia.

Questionado se a ameaça, feita pelo PSD, de provocar eleições antecipadas na Região tinha a ver com os bons resultados em sondagens, Albuquerque garantiu: “Não tem a ver com isso, mas era uma situação que estava a ser equacionada, porque não podemos ficar com as pernas cortadas.”

Miguel Albuquerque afirmou que se existe “uma intenção política de estrangular os meios e os recursos para o Governo cumprir o seu programa”, sobretudo nesta altura de emergência social, têm de ser utilizados “todos os meios legítimos em democracia para contestar”.

O presidente do Governo falava à margem da visita à Casa do Povo de Santo António, onde conheceu e elogiou o projecto ‘Cozinha de afectos’, que passa a ter o apoio da Resultados da procura Fundação Calouste Gulbenkian.

Na sondagem divulgada hoje pelo Económico, o PSD tem uma intenção de voto 42,2% o que equivale a mais 15 pontos percentuais do que o PS, que se fica pelos 27,5%. 14,2% manifestaram-se indecisos. O estudo foi realizado pela Aximagem entre os dias 8 e 11 de Junho.