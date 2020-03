Mãe de Ronaldo foi transferida para o Hospital Particular da Madeira

Dolores Aveiro foi transferida ontem, segunda-feira, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para um hospital privado, onde continua a ser acompanhada após ter sofrido um AVC há uma semana.

Segundo noticia o Correio da Manhã, a mãe de Cristiano Ronaldo foi transferida no final do dia de ontem, segunda-feira, para um hospital privado. Adianta que a filha de Dolores, Elma Aveiro, que celebra esta terça-feira 47 anos, entrou no hospital pelas 12h40.

Segundo o DIÁRIO apurou, a unidade de saúde onde está agora internada a matriarca do clã Aveiro é o Hospital Particular da Madeira, situado em São Martinho, no Funchal, uma moderna unidade hospitalar inaugurada há menos de um ano e que conta com alguns dos médicos provenientes do SESARAM (serviço de Saúde da Madeira).