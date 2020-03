Madeirenses vão ficar dois dias sem jornais nacionais

A Madeira não acautelou todos os pormenores quando estabeleceu com a TAP restrições nas viagens entre o Continente e a Região, que levou à redução do número de voos semanais. E os reflexos far-se-ão sentir já este domingo e segunda-feira.

Com o cancelamento dos voos da TAP para a Madeira no próximo domingo e segunda-feira, dias em que igualmente o avião cargueiro não opera, não existirá distribuição na Região dos jornais nacionais impressos no Continente, nem tão pouco transporte de outras mercadorias por via aérea, garantem ao DIÁRIO os principais distribuidores de encomendas de carga aérea.

O direito à informação - que não está suspenso pelo decreto que determina o estado de emergência em todo o território nacional - fica assim, em parte, comprometido já que a imprensa regional, impressa na Madeira continua a produzir e a distribuir conteúdos normalmente. Aliás, os quiosques e tabacarias que vendem jornais estão na lista de serviços essenciais autorizados a estar abertos enquanto durar o estado de emergência.

Até quinta-feira, a TAP estava a fazer quatro ligações diárias (duas partidas e duas chegadas) entre a Madeira e o continente, mas desde ontem que passa a fazer seis ligações por semana (três partidas e três chegadas), no contexto da pandemia de covid-19.