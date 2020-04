Madeirenses isentos de pagar valores da facturação da água e da electricidade entre os dias 16 e 31 de Março

Os madeirenses, independentemente do seu concelho, estão isentos de pagar os valores da facturação da água e da electricidade, entre os dias 16 e 31 de Março.

O anúncio foi feito hoje pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, após uma reunião do Governo Regional com vários presidentes de Câmara, que decorreu por videoconferência.

“Nenhum concelho e nenhum munícipe serão discriminados”, disse.

Nesta reunião, além do vice-presidente do Governo Regional, participaram, ainda, a secretária regional da Inclusão e da Cidadania, Augusta Aguiar, o secretário regional da Economia, Rui Barreto, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos e o presidente do Serviço Regional da Protecção Civil, José António Dias.