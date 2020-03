Madeirense Rúben Castro integra campanha de combate à pobreza extrema

Os 55 voluntários, com idades compreendidas entre os 17 e os 34 anos, a maioria estudantes, activistas e jovens profissionais, foram seleccionados entre centenas de candidatos para participar do programa para Youth Ambassadors (Embaixadores da Juventude) da ONE Campaign, o grupo anti-pobreza cofundado por Bono, dos U2.

Os jovens activistas comprometeram-se a representar uma geração que luta contra as desigualdades globais. Este ano, o grupo estará focado em campanhas relacionadas com a saúde global, com o orçamento da União Europeia para 2021-2027 e com o aumento da consciencialização sobre as desigualdades a nível mundial.

O madeirense Rúben Castro, de 29 anos, integra campanha de combate à pobreza extrema.

“Todas as pessoas que habitam neste planeta deveriam ter a oportunidade de viver uma vida digna. O lugar em que nascemos não deveria definir a forma como vivemos. Em grande parte dos casos, o sofrimento que muitos passam seria facilmente evitável. Quero lutar por um mundo mais igual. Acredito que acabar com a pobreza não seja um ato de caridade, mas sim de justiça” disse.