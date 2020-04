Madeirense de 65 anos “desesperada” para regressar à Região há mais de um mês

Deolinda Pita viajou para o Reino Unido na primeira quinzena de Março, onde pretendia ficar apenas duas semanas. A madeirense, de 65 anos de idade, está desesperada porque não consegue regressar à Região, pois os voos são sucessivamente cancelados devido às limitações impostas pelo Governo Regional.

“Encontro-me presa no Reino Unido há mais de um mês e impossibilitada de regressar à ilha da Madeira, com vários voos marcados sendo sucessivamente cancelados”, diz ao DIÁRIO, lamentando ter sido “abandonada e ignorada pelo país”.

Deolinda Pita revela que já entrou em contacto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com a linha Covid-19, mas “negaram ajudar”. Agora, pede “ajuda urgente” ao Governo Regional para regressar a casa.

A madeirense tem medo de “acabar a viver na rua, sem dinheiro para comer e sem abrigo” e lamenta profundamente que as entidades competentes tenham deixado “uma cidadã de terceira idade à sua sorte”.

“Estou desesperada. Tenho 65 anos, vulnerável e não sei o que fazer. Preciso de sair de Londres e chegar à minha casa na Madeira. Vejo que tem havido voos de repatriamento, incluindo um da Venezuela e eu que estou tão perto, ninguém me ajuda, sinto como se não fosse portuguesa, sem direito a qualquer apoio do meu próprio Estado num momento de aflição”, afirma.

Deolinda Pita já tentou regressar à Madeira através de várias companhias aéreas, mas todas sem efeito, inclusive, consegui um voo para 5 de Maio através da TAP, tendo também sido cancelado.

“Consegui voo pela TAP para a Madeira com escala no Porto que estava disponível para o dia 5 de Maio. Para minha surpresa, fiquei a saber, ao entrar na gestão de reservas, que o voo estava cancelado. Não recebi qualquer tipo de notificação via e-mail ou telefone”, lamenta.

.