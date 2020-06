Madeira vai avançar com estudo para avaliar impacto da pandemia na Economia

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, acaba de afirmar que a Região precisa de avançar com um estudo de diagnóstico que avalie o impacto da pandemia nas actividades económicas da Madeira no primeiro semestre deste ano, entre 16 de Março e até ao final deste mês, tal como do DIÁRIO avançou na edição impressa de 8 de Junho. De seguida, será necessário lançar um plano que coloque a economia regional num ciclo de crescimento: “Este plano deve ser um documento orientador, ouvindo os melhores”. Como as ordens profissionais, sindicatos, Universidade da Madeira, Conselho Consultivo, entre outros.

“Isto é uma condição. E só conseguiremos sair de formos capazes de juntar forças”, vincou, lembrando que a Região atravessa uma fase de contracção económica com cerca de 3.200 empresas em lay off, o mesmo que 43.500 trabalhadores com perdas de rendimento.

Rui Barreto respondia a Leonel Freitas, que modera a quarta conferência ‘Pensar o Futuro’ e que está a acontecer esta terça-feira em dnoticias.pt e no canal 700 da NOS, hoje com a Economia como tema central.

Leonel Freitas perguntara de que forma o Governo Regional está a pensar na recuperação da Economia da Madeira, lembrando que, por um lado, a Madeira vai receber 480 milhões de euros de empréstimo imediato e, ao longo do ano, receberá até 700 milhões de euros a fundo perdido. O secretário regional da Economia começou por lembrar que as opções governamentais tomadas até agora, durante a pandemia, visaram, sobretudo, manter os empregos e apoiar as famílias. Falou, por isso, do lay off, mas também dos apoios para a pesca ou agricultura. E sublinhou que “ninguém sabe quando isto acabará”. Por isso, “temos um enorme trabalho na economia digital”. Até porque “vamos perder receitas fiscais muito próxico dos 195 milhões de euros” e porque a “Região já investiu 120 milhões na sequência da crise do covid. Tudo o que foi feito ate agora foi feito a expensas da região”.

Sobre os empréstimos a fundo perdido da União Europeia, respectivamente, Rui Barreto não acredita que chegará este ano, antevê apenas em 2021.

Sobre os 480 milhões, Rui Barreto lembrou que na semana passada foi aprovada uma moratória e um empréstimo de 300 milhões no parlamento nacional que, “na melhor das hipóteses”, será para o início de Setembro.

‘Pensar o futuro’ é um ciclo composto por 12 conferências transmitidas em dnoticias.pt e no canal 700 da NOS Madeira, e que têm como objectivo definir estratégias globais e sectoriais para a Região que por agora sofre os impactos da pandemia, mas que, com a devida ponderação e reflexão, terá que preparar de forma sustentada o regresso à normalidade, mesmo que nova e diferente.

Este ciclo é patrocinado pela NOS Madeira, Socicorreia e banco Santander.

Os convidados de hoje são Rui Barreto, secretário regional da Economia, Cristina Pedra, empresária indicada presidente do Conselho Consultivo de Economia, Gregório Mourinho, CEO da empresa de contabilitade e consultoria Previsão Dinâmica, Roberto Figueira, partner da PKF Madconta, e Sérgio Jesus, que lidera a ECAM, numa conferência moderada por Leonel Freitas.