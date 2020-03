Madeira tem quatro casos suspeitos de covid-19 que aguardam resultados laboratoriais

A cidadã de nacionalidade holandesa, de 61 anos, turista que estava hospedada numa unidade hoteleira do Funchal continua a ser o único caso positivo de Covid-19 registado na Região, embora aguarde confirmação do laboratório nacional de referência do Instituto Dr. Ricardo Jorge, referiu a vice-presidente do Instituto da Administração da Saúde da Madeira (IASAUDE).

Na conferência de imprensa que está a decorrer, Bruna Gouveia adiantou que até ao momento foram registados 30 casos suspeitos de coronavírus na Madeira, 25 dos quais resultaram negativo, um positivo e quatro que aguardam por resultados laboratoriais (dois cidadãos estrangeiros e dois residentes na Região).