Madeira tem dois casos suspeitos de covid-19 que aguardam resultados

A Região continua a não registar casos positivo de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado há instantes pelo Instituto da Administração da Saúde na Madeira (IASaúde), encontrando-se duas pessoas provenientes de França e de Portugal continental a aguardar resultados.

Bruna Gouveia, vice-presidente do IASaúde, referiu que durante o dia de hoje foram contabilizados mais 3 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, perfazendo um total de 24 os casos suspeitos que foram analisados na Madeira até ao momento.

Um dos casos já foi submetido ao teste, resultando negativo, enquanto os outros dois aguardam pelos respectivos resultados laboratoriais.

Os dois casos suspeitos de covid-19 estão a ser acompanhados desde ontem e hoje e tinham ligação às áreas com transmissão activas ao novo coronavirus como França (onde foram reportados 5.397 casos e 127 mortes) e Portugal (331 casos confirmados resultando uma morte).

De acordo com o IASaúde, os doentes foram orientados para o internamento e realizadas amostras, aguardando os dois por resultados.

Em vigilância activa estão, neste momento, 124 pessoas acompanhadas pela autoridade de saúde que disponibilizaram também equipas de apoio psicológico aos pacientes em isolamento profilático.

A linha do Serviço Regional de Saúde 24h recebeu hoje, entre as 00h e as 16h, 249 chamadas telefónicas, perfazendo um total de 1.911 desde o início de funcionamento da linha. Ontem tinham sido registadas 150 chamadas no mesmo período, referiu Bruna Gouveia, denotando-se um crescimento significativo.

A maioria das dúvidas referem-se ao período de quarentena e orientações necessárias para o seguimento.

Por outro lado, a vice-presidente do IASaúde adiantou que estão em vigilância e foram já avaliados cerca de 6 mil passageiros desde sexta-feira até ao dia de ontem.