Madeira sem casos suspeitos de coronavírus até às 16 horas de hoje

A afirmação é oficial. Até às 16 horas de hoje, não foi registado qualquer caso suspeito de pessoas infectadas com o coronavírus (COVID-19) na Madeira.

Ao DIÁRIO, o presidente do IASAÚDE garantiu que, até ao momento, apenas têm existido contactos de pessoas regressadas de Itália, através da linha SER24 Madeira (800 24 24 20) e que foi prestado aconselhamento pelas autoridades de saúde.

Desde o final de terça-feira, altura em que as autoridades de saúde regionais se reuniram para redefinir ‘caso suspeito’ e aprimorar os procedimentos a adoptar, quando forem identificados doentes na Madeira, que têm crescido as informações, transmitidas informalmente, sobre a existência de um caso no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Algo que, como referido é negado pela autoridade de saúde regional.

Neste momento, a definição de casos suspeitos foi alargada às pessoas que, além de preencherem os critérios clínicos, tenham estado ou tenham contactado quem tenha estado na China, Correia do Sul, Singapura, Japão, Irão e Norte da Itália.