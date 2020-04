A Madeira mantém no boletim diário da Direcção-Geral da Saúde os 86 casos de infecção por covid-19, os mesmos divulgados ontem pelo Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais. A Região continua a ser a única do país sem vítimas mortais devido ao novo coronavírus e é também a zona do país com menos casos de infecção diagnosticados.