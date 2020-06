Madeira não regista novos casos positivos de covid-19

A Madeira não regista, esta terça-feira, novos casos positivos de covid-19. De acordo com o comunicado do IASaúde, o caso reportado na segunda-feira será contabilizado na região Centro e não nos números relativos à Madeira, pelo que a Região tem 90 casos confirmados notificados. “Atendendo ao contexto epidemiológico, agora conhecido, e o facto do contágio se ter verificado na Região Centro, onde o doente reside, as autoridades de saúde determinaram que a sua contabilização ocorrerá na região de proveniência”, explica a nota do IASaúde, divulgada esta tarde.

“Trata-se de um jovem proveniente de Portugal Continental, com teste de SARS-CoV-2 efetuado na origem, cujo resultado positivo foi conhecido após a chegada à RAM”, acrescenta a nota do IASaúde. O doente permanece em isolamento em unidade hoteleira dedicada a confinamento na Região

Até ao dia 1 de Junho, foram notificados 1543 casos suspeitos de covid-19, dos quais, 1453 não se confirmaram. “São 90 os casos confirmados identificados, 80 dos quais recuperados e 10 ativos, que permanecem sem necessidade de cuidados hospitalares”, acrescenta o comunicado do IASaúde.

Neste momento, são 469 as pessoas acompanhadas nos vários concelhos da região, 322 pessoas em vigilância ativa e 147 em autovigilância.