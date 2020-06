Madeira na lista dos destinos mais seguros para visitar na Europa em 2020

A Madeira figura na lista dos destinos mais seguros para visitar na Europa em 2020, publicada pela ‘European Best Destinations’.

Desde o início da crise de saúde, que o site da European Best Destination fornece informações regulares sobre a pandemia. Primeiro, sobre os destinos a serem evitados e, depois, no auge da crise e seguindo as recomendações da OMS, desaconselhando as viagens turísticas de todo.

Agora, numa altura em que muitos países europeus estão a abrir suas fronteiras, a plataforma compilou uma lista dos destinos menos afectados pela covid-19 (com até 600 casos de covid-19 no máximo). A Madeira aparece em destaque.

“Se Portugal foi particularmente poupado da epidemia de covid-19, o arquipélago da Madeira saiu-se ainda melhor, sem mortes relacionadas ao coronavírus”, realça a Best Destinations, enumerando uma série de razões para escolher a ‘pérola do Atlântico’ como destino de férias.

“A Madeira está classificada entre os melhores destinos ensolarados do Inverno, os melhores destinos de observação de pássaros, as melhores caminhadas da Europa, os melhores destinos para comemorar a véspera de Ano Novo, entre as praias mais seguras da Europa (covid-19), os melhores destinos ensolarados de Natal, os melhores lugares para propor , os melhores destinos de cruzeiros europeus, os melhores destinos para se aposentar , o mais paradisíacodestinos na Europa, destinos mais românticos na Europa, melhores destinos para a Páscoa na Europa, melhores destinos para observação de golfinhos e baleias na Europa, ...)”, refere a publicação.

“A Madeira é para muitas pessoas a ilha mais bonita do mundo: é a viagem única na vida”, enfatiza a European Best Destination, dedicando ainda um parágrafo especial ao Porto Santo: “Se sonha com longas praias de areia dourada, faça como a mãe de Christiano Ronaldo apanhe o ferry e mime-se com um dia relaxante no Porto Santo, a ilha ao lado da Madeira: a sua areia quente é conhecida pelas virtudes terapêuticas”.

Portugal está ainda representado na lista com os Açores e o Algarve.