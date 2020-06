Madeira mantém apenas dois casos activos de Covid-19

Um homem na faixa dos 50-59 anos residente em Santa Cruz e uma mulher na faixa dos 30-39 anos residente no Funchal continuam, neste domingo, a ser os dois únicos casos activos na Madeira.

De acordo com a informação disponibilizada esta tarde pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), até ao dia 26 de Junho foram contabilizadas na RAM 1.546 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 92 foram casos confirmados. A Região regista um total de 90 casos recuperados e 2 casos activos. Os casos activos, diagnosticados na terceira semana de Junho, no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, permanecem num hotel dedicado ao confinamento, sem necessidade de cuidados hospitalares.

No total, são 1.170 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira, 347 pessoas em vigilância activa e 823 em autovigilância.

O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1.483, com 145 pessoas acompanhadas pelos profissionais deste Instituto. Os contactos da Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam, à data, 8.885.