A Madeira volta a não registar novos casos de Covid-19, informa o Instituto de Administração da Saúde (IASaúde). De acordo com o boletim epidemiológico da Covid-19 na Região Autónoma da Madeira (RAM), mantém-se os 90 casos positivos identificados na RAM, assim como os 55 casos recuperados e os 35 casos de infecção activos.

Os doentes identificados continuam a ser seguidos pelas autoridades de saúde em ambulatório, sem necessidade de cuidados hospitalares, refere o IASáude.

Recorde-se que até ao momento, foram notificados um total de 1517 casos suspeitos de Covid-19 na Madeira, dos quais, 1427 foram excluídos. Destes, 329 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 260 pessoas mantêm-se em vigilância activa e 69 em autovigilância.

Linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a COVID-19

Quanto ao número de atendimentos feitos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) foram registadas 779 chamadas com 106 pessoas a serem acompanhadas pelos profissionais deste Instituto. Os contactos da Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 7.517, mais 27 chamadas nas últimas 24h.

Testes para Despiste de COVID-19 realizados

Segundo o IASáude, durante o dia 12 de Maio, foram realizados 84 testes à Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça a doentes internados ou sujeitos a procedimentos de diagnóstico ou terapêutica, dos quais, 82 tiveram resultados negativos e dois aguardam resultado. Neste grupo, as amostras processadas totalizam 1569.

No mesmo dia, foram efectuadas 159 colheitas de amostras em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), todas com resultado negativo. As amostras processadas até ao momento neste contexto ascendem a 1898, correspondendo a 22 instituições já testadas.

No que respeita ao total de testes à Covid-19 realizados na RAM, foram processadas até à data 6.507 amostras no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM. Já o número de utentes que foi alvo de teste à Covid-19 na RAM é 5.789.