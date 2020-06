Madeira lidera nas apostas on-line. A manchete do DIÁRIO de Notícias deste sábado, 27 de Junho, revela que a Madeira é a região do país com maior percentagem de jovens até aos 18 anos a apostar na Internet. O ‘vício’ está a preocupar mais do que as drogas. Uma reportagem que pode ler na página 2 do seu DIÁRIO.

Há nova polémica no SESARAM com o Director Clínico a ameaçar sair. O DIÁRIO escreve que novo abaixo-assinado e pressão de médicos do serviço de Medicina Interna voltam a provocar polémica no serviço de saúde.

No desporto, o destaque vai para Rui Alves que pede financiamento público ‘à antiga’. O Presidente do Nacional afirma que clubes madeirenses estão condenados a lutar pela manutenção e não pela Europa, se o Governo Regional não tiver “coragem” de injectar mais dinheiro.

A Capa do DIÁRIO compõe-se com o Concerto do Dia da Região realizado sem público e com a notícia sobre mais um apoio da Autarquia do Funchal que abre candidaturas para apoio escolar na segunda-feira.

