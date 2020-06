Não há alterações na informação referente à Madeira no boletim desta terça-feira divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), que continua a atribuir à Região 90 casos identificados de covid-19 e zero mortos na sequência da doença provocada pelo novo coronavírus. A Madeira continua a ser a zona do país menos afectada pela pandemia.

A informação há pouco divulgada, e que foi actualizada às 24 horas de ontem, coincide com a informação passada pela autoridade regional de saúde.