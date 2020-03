Madeira está preparada para responder a eventuais impactos da infecção pelo coronavírus

A Madeira está preparada para responder às dinâmicas do mercado turístico. Esta foi uma das constatações da reunião realizada, hoje, entre o grupo parlamentar do PSD e o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus.

O deputado Carlos Rodrigues sublinhou que o Governo Regional tem acompanhado as dinâmicas do mercado, “com preocupação, mas, acima de tudo, com responsabilidade”, no sentido de mitigar algumas das quebras que se têm verificado nos últimos meses, depois de se ter atingido o recorde dos indicadores do Turismo, no ano de 2018, mas também com o objectivo de capacitar a Região com os instrumentos financeiros e de promoção necessários para responder a eventuais impactos da infecção pelo coronavírus, apesar de não serem conhecidas, para já, quaisquer consequências desta nova realidade para o turismo regional.

Além do investimento na promoção, tem havido também um contacto permanente com os operadores do sector para que sejam criados mecanismos de compensação às companhias aéreas nas situações de inoperacionalidade do aeroporto.

O deputado lembrou que, em nove anos, o sector turístico na Madeira cresceu em cerca de 50%, tanto ao nível dos hóspedes como ao nível de dormidas, o que é revelador da aposta que o Governo Regional tem feito nesta área.

“Houve aqui um período de alguma conturbação, que se relacionou com a falência de diversas companhias, mas a notícia positiva é que acabámos por recuperar esses lugares que foram perdidos devido a essa situação”, disse.