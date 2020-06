A Startup Madeira, em parceria com a Universidade da Madeira, apresentou hoje a série ‘Madeira Innovation Hub’, com seis episódios dedicados à investigação, inovação, empreendedorismo e transferência de conhecimento, na Madeira e no Porto Santo.

Carlos Lopes, da Startup Madeira, explicou que o evento envolveu mais de 80 elementos, muitos deles empresários que chegam a vários cantos do mundo. “Tudo isto é apresentado com inovação. A Madeira é um centro de inovação em todos os concelhos.”