Madeira e Porto Santo com valores da temperatura condizentes com aviso meteorológico

Até ao meio solar (14h) deste domingo, quatro localidades da Madeira e Porto Santo registaram valores da temperatura do ar condizentes com aviso meteorológico. Destaque para os 32,1 graus centígrados (aviso laranja) no Funchal/Observatório, que iguala o terceiro maior registo da temperatura no mês de Maio, e para o Porto Santo, que não estando sob aviso, atingiu já está tarde os 26,5 graus (aviso amarelo).

Há outras três localidades onde os extremos da temperatura do ar até às 14 horas enquadram-se no parâmetro de aviso amarelo: Quinta Grande (30,1.C), Santa Cruz/Aeroporto (27.9.C) e Monte (27.9.C).

Significativa é também a baixa taxa de humidade relativa do ar. No Funchal e na Quinta Grande registavam valores abaixo dos 30 por cento na última hora, 26% e 23%, respectivamente.