Madeira com muito sol e aviso amarelo para as altas temperaturas

As altas temperaturas voltam a marcar o dia de hoje na Madeira. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira, 26 de Maio, haverá sol e céu pouco nublado ou limpo em praticamente toda a região, havendo períodos de alguma nebulosidade na costa Norte e na ilha do Porto Santo.

Mesmo assim, todo o Arquipélago da Madeira está hoje sob aviso amarelo até às 21 horas, devido às altas temperaturas, sendo importante seguir as recomendações da DGS no que respeita à exposição solar.

Quando ao vento, soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de nor-nordeste, soprando moderado a forte (até 40 km/h) nas zonas montanhosas durante a madrugada.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, passando a ondas nor-noroeste no final do dia.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 20/22ºC