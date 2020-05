Madeira com mais um dia sem novos casos de covid-19

O boletim diário do IASAÚDE revela que, nas últimas 24 horas, voltou a não ser registado qualquer novo caso de infecção por covid-19, mantendo-se o total de 90 casos positivos, sendo que 59 são dados como recuperados e 31 mantêm-se activos.

No total, foram notificados até à data 1540 casos suspeitos, dos quais, 1450 não se confirmaram, 422 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região, 331 pessoas estão em em vigilância activa e 91 em auto-vigilância.

Durante o dia 17 de Maio, foram realizados 60 testes no Hospital Dr. Nélio Mendonça, a doentes internados ou sujeitos a procedimentos de diagnóstico ou terapêutica, 55 com resultados negativos e 5 aguardam resultados.

Foram efectuadas mais 271 colheitas de amostras em lares e a ajudantes domiciliárias, todas com resultado negativo.

No que respeita ao total de testes, foram processadas até à data 7816 amostras no Laboratório do SESARAM. O número de utentes alvo de teste é 6986.