Madeira colocou mais 57 pessoas em vigilância activa no âmbito da covid-19

Do resumo da actividade das autoridades de saúde da Madeira no sábado, no âmbito do trabalho para impedir que a pandemia da covid-19 atinja proporções insuportáveis, destaca-se o aumento significativo de pessoas colocadas em vigilância activa e também em autovigilância.

Segundo a nota emitida pela IASAÚDE esta tarde mas referente à actividade de sábado, “370 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, 281 pessoas em vigilância ativa e 89 em autovigilância”.

Comparando com o dia anterior, há redução significativa de pessoas que deixaram de ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos, para 295, representando uma diminuição de 20,2% ou menos 89 pessoas.

Contudo, as pessoas em vigilância activa ascenderam a mais 25,4% de um total no dia anterior de 224, ou seja mais 57.

Também as pessoas em autovigilância passaram dos 71 para os referidos 89, o que representa um crescimento de mais 18 pessoas ou +25,3%.