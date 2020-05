Madeira admite fazer testes a quem chega ao Aeroporto

A Região Autónoma da Madeira admite fazer testes à covid-19 a quem chegar ao Aeroporto Cristiano Ronaldo. O Governo Regional prepara um plano idêntico ao dos Açores se a Justiça acabar com as quarentenas obrigatórias. É este o assunto que faz manchete esta terça-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira. Paralelamente, com o fim da quarentena obrigatória, o Porto Santo ganhou novo alento. Ontem, o navio Lobo Marinho transportou 186 passageiros.

A grande foto ilustra a reabertura dos restaurantes na Madeira nesta nova fase de desconfinamento. “Falta de clientes assusta” é o título que acompanha a imagem, repleta de esplanadas, mas despida de consumidores. Saiba que o sector da restauração reabre com esperança renovada, mas com receio pela ausência de turistas. Já o Governo pede às câmaras que isentem empresários das taxas de ocupação da via pública. Entretanto, também ontem registaram-se muitas filas e pouca distância no regresso dos serviços públicos.

Outro dos assuntos em foco na primeira página é a “Perda de oito milhões no mercado de cruzeiros” - Pandemia da covid-19 fez com que a Região Autónoma da Madeira tivesse perdido 47 mil passageiros entre 12 de Março e de 30 de Abril.

“Câmara de Santa Cruz ganha processo contra ARM” é outra das chamadas da primeira. O Tribunal Administrativo e Fiscal considerou caducada dívida de 603 mil euros, reclamada por fornecimentos de água registados entre 1997 e 99.

“Silêncio de Lisboa motiva debate de urgência na Assembleia” é a quinta e última chamada de capa.

