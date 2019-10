Machico promove 31 elementos a Bombeiro Sapador

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico serviu de palco, esta segunda-feira, dia 30 de Setembro, para a assinatura dos contratos de progressão de carreira para os últimos 18 elementos dos Bombeiros Municipais de Machico, que agora passam a integrar a carreira de bombeiro sapador.

“Dos 18 elementos presentes na assinatura dos contratos, 13 progrediram para Subchefe de 1ª Classe da carreira de bombeiro sapador, outros dois membros passam a assumir a partir da presente data o estatuto de Subchefe Principal e os restantes três elementos progrediram de Subchefe para Chefe de 2a Classe”, precisa uma nota da autarquia.

Com esta progressão e equiparação à carreira de bombeiros sapadores, finaliza-se assim o processo iniciado em Agosto, com a assinatura de contrato com os primeiros 13 membros da corporação e que envolveu todos os seus elementos (num total de 31 bombeiros).

Estas progressões transcorrem de todo um processo burocrático que se iniciou com um conjunto de reuniões entre a Câmara Municipal Machico e o Serviço Regional Protecção Civil, para que, nas diversas classes, o Serviço Regional Protecção Civil reunisse todos os requisitos para uma parceria entre o município de Machico e aquele Serviço com vista à criação de equipas de formadores nacionais e regionais que permitissem a realização deste tipo de formação na RAM, sem que estes operacionais tivessem de se ausentar da Região.

Garantidos todos os pressupostos legais referentes aos cursos, provas e avaliações, todas elas realizadas na sede do SRPC,IP-RAM, o Município desencadeou todo o processo ao nível de recursos humanos para que se desse início ao procedimento concursal, no sentido de permitir a tão almejada progressão na carreira de todos os operacionais da corporação.

O executivo local realça que este processo “revelou-se muito gratificante”, considerando ainda que “esta medida, constitui assim um aCto de justiça para com os nossos bombeiros profissionais, que há muito ambicionavam pela concretização deste objectivo”.

Neste momento, a corporação conta com o seguinte quadro operacional da carreira de bombeiro sapador:

- 13 elementos na categoria de subchefe de 2.ª classe;

- 13 elementos na categoria de subchefe de 1ª classe;

- 2 elementos na categoria de subchefe principal;

- 3 elementos na categoria de chefe de 2ª classe.