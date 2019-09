Machico lança Cartão Jovem Municipal com vantagens em Portugal e na Europa

A Câmara Municipal de Machico, em pareceria com a empresa MoviJovem, irá apresentar na próxima quinta-feira, dia 5 de Setembro, o Cartão Jovem Municipal.

Uma iniciativa que visa conceder aos jovens munícipes machiquenses “um conjunto de vantagens (como descontos em artigos e serviços) que promovem a mobilidade e a aquisição de serviços em áreas como o turismo, o desporto, a ocupação de tempos livres, as tecnologias de informação, entre outras”.

Uma particularidade deste cartão é que as suas vantagens poderão ser utilizadas não só no município, mas também em Portugal continental e na Europa, conforme os acordos estabelecidos com cerca de 27 empresários e empresas parceiras.

“Um dos objectivos centrais do Cartão Jovem Municipal é fixar jovens no Concelho e dinamizar o próprio comércio”, sublinha a autarquia.

A apresentação decorrerá no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Machico, pelas 14 horas, e integra o programa da I Semana da Juventude em Machico, assinalada de 4 a 8 de Setembro.