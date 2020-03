$!Machico interdita Museu da Baleia, Parque Desportivo de Água de Pena, parques infantis e Feira do Santo

No âmbito do Plano de Contingência para o coronavírus, e de acordo com o último edital publicado há instantes pela Câmara Municipal de Machico, a autarquia anuncia a “interdição imediata” do Museu da Baleia, Parque Desportivo de Água de Pena, Feira de Santo António da Serra e parques infantis do município.

“Os locais indicados, em especial os de espaço aberto, serão encerrados pelo Serviço Operacional da Protecção Civil Municipal (Bombeiros), com a afixação do referido edital”, esclarece a Câmara.

A autarquia solicita ainda “a colaboração de todos no acatamento das medidas de prevenção e de minimização do risco de contágio do coronavírus, a bem da saúde pública e da vida de todos nós”.

Para já, na Madeira não existem casos positivos de coronavírus, confirmou ainda o líder do Governo Regional.